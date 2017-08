Lille : satisfait, Bielsa rend hommage à Maignan « Par Youcef Touaitia - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour son retour en Ligue 1 après un premier passage à l'Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa a parfaitement débuté son aventure avec Lille face à Nantes (3-0) ce dimanche, à l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Satisfait du travail fourni par ses Dogues, l'entraîneur argentin a rendu hommage à son gardien, Mike Maignan (22 ans), qui a sorti trois parades décisives devant les Canaris. "On a joué avec beaucoup de dynamisme, le rythme de jeu a été très élevé, on a commis très peu d'erreurs et la performance de notre gardien a été fondamentale. On a mérité de l'emporter et je pense que le résultat est juste. On verra par la suite si on pourra maintenir le même rythme et la même qualité de jeu. Mais le match aurait pu se compliquer sans trois interventions déterminantes de notre gardien. Donc, il va falloir faire un gros travail d'analyse pour voir ce que l'on peut améliorer", a indiqué le Sud-Américain en conférence de presse. En tout cas, les Nordistes ont montré du caractère. Le LOSC made in Bielsa est déjà très plaisant à suivre ! En tout cas, les Nordistes ont montré du caractère. Le LOSC made in Bielsa est déjà très plaisant à suivre !

