Bordeaux : A. Mendy - "c'est rageant !" « Par Eric Bethsy - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs, Alexandre Mendy (23 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) aurait aimé donner la victoire à Bordeaux lors de la 1ère journée de championnat. Malheureusement pour l’attaquant, Angers a arraché le match nul (2-2) en fin de rencontre. Un résultat frustrant pour l’ancien Guingampais. "On se fait rattraper contre le cours du jeu, a commenté la recrue des Girondins au micro de beIN Sports. On a bien géré cette deuxième période. On avait à coeur de faire un résultat après la défaite en Hongrie. C’est rageant ! Mais on va retenir que c’est un bon point de pris à l’extérieur." Pour oublier leur élimination en Europa League, les Marine et Blanc devront effectivement retenir le positif de ce match à Angers. Pour oublier leur élimination en Europa League, les Marine et Blanc devront effectivement retenir le positif de ce match à Angers.

