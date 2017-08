L1 : Marseille 3-0 Dijon (fini)

Malmené en première période, l’Olympique de Marseille a écrasé Dijon (3-0) ce dimanche, en clôture de la 1ère journée de Ligue 1.

Partie sur les chapeaux de roues, la rencontre était interrompue dès la 7e minute avec la terrible blessure à la cheville et au genou du malheureux Lautoa. Des images terribles... Pas de quoi déstabiliser les Dijonnais, qui gênaient énormément des Marseillais fébriles défensivement. Dans les tribunes, les 52 000 supporters phocéens étaient partagés entre soutien appuyé et sifflets timides face à la pauvre prestation livrée par les hommes en blanc.

Un peu mieux à partir de la demi-heure de jeu, les Olympiens manquaient cruellement d’inspiration pour ébranler un bloc du DFCO beaucoup trop serein. L’embellie marseillaise ne durait seulement que quelques instants puisque les partenaires Reynet, décisif sur un coup franc de Thauvin, dominaient techniquement et territorialement les hommes de Rudi Garcia jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, l’OM accélérait sérieusement et trouvait finalement la faille. Sur un centre fuyant de Germain, Njie devançait Rosier qui contrait la tête peu académique du Camerounais au fond des filets (1-0, 51e). Le peuple marseillais poussait un ouf de soulagement et exultait trois minutes plus tard grâce à Thauvin, qui crucifiait Reynet après un nouveau service de Germain (2-0, 54e).

Le DFCO était sonné et coulait définitivement après un festival de Njie qui profitait d’une nouvelle déviation de Rosier pour s’offrir le doublé (3-0, 72e). Une démonstration offensive qui déchaînait les fans présents au Vélodrome, aux anges, et qui auraient pu assister à un quatrième but si Germain n’avait pas trouvé la barre en toute fin de match. Qu’importe, l’OM lance parfaitement sa saison grâce à cette large victoire !