Nantes : le constat sans appel de Dubois

Pour son entrée en lice en Ligue 1, Nantes a été balayé à Lille (0-3) ce dimanche. Une rencontre très compliqué à jouer face à des Dogues déchaînés selon le latéral droit Léo Dubois (22 ans).

"C'a été un match très compliqué, on a eu du mal dans les duels et ils ont été supérieurs à nous dans la combativité. Le coach nous avait dit de ne pas se laisser surprendre par leur pressing. On n'a pas été à la hauteur techniquement et physiquement, il va falloir travailler pour se reprendre la semaine prochaine face à Marseille", a analysé le capitaine des Canaris au micro de beIN SPORTS.

Retour compliqué en France pour Claudio Ranieri...