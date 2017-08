L1 : Angers 2-2 Bordeaux (fini)

Affecté par leur élimination en Europa League, les Girondins de Bordeaux ont été accrochés à Angers (2-2), pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1.

On craignait pourtant le pire pour les visiteurs, encore traumatisés par échec européen cette semaine, et qui montraient une certaine fébrilité en défense. Résultat, le SCO débutait mieux et ouvrait le score dès sa première occasion grâce à la recrue Fulgini (1-0, 10e) ! Touchés, les hommes de Gourvennec ne parvenaient pas à poser leur jeu face à des Angevins toujours aussi entreprenants à domicile.

Il fallait attendre le retour de la pause fraîcheur, et de précieuses consignes de son coach, pour voir Bordeaux réagir et égaliser sur sa première opportunité, sur un but de Sankharé (1-1, 27e). De quoi lancer des Marine et Blanc plus à l'aise dans le jeu et donc plus haut sur le terrain jusqu'à la mi-temps, et même jusqu'en deuxième période. La preuve, Mendy donnait logiquement l'avantage aux siens après un centre de Malcom (1-2, 52e).

Dominateurs, les Girondins avaient plusieurs occasions de faire le break. Mendy encore lui passait tout près du doublé sur une action similaire avant le duel perdu par Kamano face à Letellier ! Comme souvent, l'équipe qui rate le paye cash… A la 82e, Angers finissait par égaliser grâce à sa recrue Guillaume (2-2) ! Bordeaux peut s'en vouloir.