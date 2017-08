PSG : prolongation imminente pour Verratti ?

PSG : prolongation imminente pour Verratt i ? « Par Youcef Touaitia - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Que le feuilleton Marco Verratti (24 ans, 1 match en L1 cette saison) au FC Barcelone semble loin... Désormais impliqué à 100% avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain italien pourrait très rapidement prolonger avec le club de la capitale. Selon les informations du JDD, l'ancien joueur de Pescara va rallonger son bail d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2022, et doubler par la même occasion son salaire. Ainsi, Verratti touchera désormais 12 millions d'euros par an, contre "seulement" 6 millions d'euros aujourd'hui. Une grosse revalorisation, Neymar, Daniel Alves et probablement une ou deux autres recrues de qualité, le Transalpin doit se sentir d'un coup bien mieux au PSG ! Une grosse revalorisation, Neymar, Daniel Alves et probablement une ou deux autres recrues de qualité, le Transalpin doit se sentir d'un coup bien mieux au PSG !

