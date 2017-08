VIDEO : une action surréaliste aux Pays-Bas « Par Youcef Touaitia - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà qui devrait encore un peu plus creuser le gouffre qui sépare les pro et anti-vidéo dans le football. Samedi, le Feyenoord Rotterdam et le Vitesse Arnhem s'affrontaient lors de la Supercoupe des Pays-Bas. Alors que la formation de Rotterdam menait 1-0 grâce à un but de Toornstra à la 7e minute, les 51 000 spectateurs du Stadion de Kuip ont assisté à une scène surréaliste à la 54e minute. Sur une contre-attaque rapide, le meilleur buteur de la dernière Eredivisie, Jorgensen, pensait offrir au Feyenoord une confortable avance en inscrivant un deuxième but. Problème, l'arbitre de la rencontre annulait la réalisation du Danois... et sifflait penalty pour Vitesse ! Pourquoi ? Tout simplement car au départ de l'action, le capitaine El Ahmadi avait fauché un joueur adverse dans la surface. Grâce à l'assistance vidéo, après de longues secondes d'attente, M. Makkelie accordait à l'ancien Mancunien Buttner l'occasion d'égaliser, chose qu'il réussissait sans problème. Heureusement pour les hommes de Giovanni van Bronckhorst, ils ont réussi à l'emporter lors de la séance des tirs au but (4-2). Si en dernière instance, la décision s'est révélée juste, on n'imagine pas quelle aurait été la réaction du Feyenoord en cas de défaite... But pour Feyenoord... puis penalty pour Vitesse... dans la même action ! (après la pub éventuelle)



