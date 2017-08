Dortmund : Aubameyang scelle son avenir « Par Eric Bethsy - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps annoncé sur le départ, notamment au Tianjin Quanjian qui lui offrait un pont d’or, Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans) va finalement rester au Borussia Dortmund. Après la défaite en Supercoupe d’Allemagne contre le Bayern Munich (2-2, 5-4 t.a.b.) samedi, l’attaquant gabonais a scellé son avenir. "La Chine ? C'était une option. Quand un club t'offre autant d'argent, c'est normal d'y penser, a avoué l’ancien Stéphanois. (...) J'ai eu des discussions avec Michael Zorc (directeur sportif) et Hans-Joachim Watzke (directeur général). Mais aucun des clubs qui me voulaient n'a pu payer le transfert. Donc je reste ici et je suis heureux. Je me sens comme chez moi à Dortmund." Confronté au possible départ d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone, le Borussia gardera au moins un de ses principaux atouts offensifs. Confronté au possible départ d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone, le Borussia gardera au moins un de ses principaux atouts offensifs.

News lue par 15223 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+