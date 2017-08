OM : Germain prêt à accueillir un attaquant « Par Eric Bethsy - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très efficace pour ses débuts à l'Olympique de Marseille, Valère Germain (27 ans) a déjà fait le plein de confiance. A tel point que l'attaquant olympien ne craint pas l'arrivée d'un buteur supplémentaire, ce que l'entraîneur Rudi Garcia lui avait rapidement annoncé. "Non parce que le coach m'avait prévenu avant que je signe. Il était intéressé par mon profil mais il voulait que 'Bafé' (Gomis) reste, à l'époque. Et si 'Bafé' ne restait pas, il cherchait un joueur avec les mêmes caractéristiques. Il a été très clair dès le départ : il voulait deux attaquants avec deux profils différents", a confié l'ancien Monégasque à L'Equipe. "Si un attaquant arrive, on l'accueillera avec plaisir et on fera en sorte d'évoluer ensemble, pourquoi pas. (...) Il (Garcia) m'a dit aussi que je pouvais jouer à plusieurs postes devant. Il y aura énormément de matchs. Si je continue à marquer, il n'y aura pas de souci pour moi", a conclu Germain, conscient que ses statistiques joueront forcément en sa faveur. Valère Germain (OM)



