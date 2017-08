Sondage MF : Neymar peut gagner le BO à Paris !

Sondage MF : Neymar peut gagner le BO à Pari s ! « Par Youcef Touaitia - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si Neymar pouvait remporter le Ballon d'Or avec le Paris Saint-Germain. Sur les 15 629 votants, vous êtes 66,6% à estimer que le Brésilien peut rafler la récompense individuelle suprême dans les cinq prochaines années. 33,4% d'entre vous pensent au contraire que le choix de Neymar l'empêchera de toucher au Graal avec le vice-champion de France. Dès à présent, dîtes-nous quelle équipe allez-vous supporter cette saison en Ligue 1. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dîtes-nous quelle équipe allez-vous supporter cette saison en Ligue 1. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

