PSG : Verratti ne pense plus au Barça « Par Eric Bethsy - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déterminé à rejoindre le FC Barcelone en début de mercato, Marco Verratti (24 ans, 1 match en L1 cette saison) a été retenu par le Paris Saint-Germain. Quelques semaines plus tard, le milieu de terrain a oublié cette épisode et se concentre à 100 % sur la saison des Parisiens. "Il y a eu quelque chose avec le Barça, mais c'est terminé, a confié l’Italien après la victoire contre Amiens (2-0) samedi en championnat. Nous n'avons entamé aucune négociation, j'ai décidé de poursuivre ma carrière au PSG, je suis heureux ici. Si la venue de Neymar m'a fait changer d'avis ? Non, je l’avais déjà fait avant. Je n’ai jamais su que Neymar était sur le point de venir." Inquiet du manque d’ambition du club francilien, Verratti a dû être rassuré par la signature de l’ancien Blaugrana. Inquiet du manque d’ambition du club francilien, Verratti a dû être rassuré par la signature de l’ancien Blaugrana.

News lue par 16669 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+