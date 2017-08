PSG : un rendez-vous pour Oblak ?

PSG : un rendez-vous pour Obla k ? « Par Youcef Touaitia - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas un secret, le Paris Saint-Germain recherche un gardien de classe mondiale. Alors que Kevin Trapp et Alphonse Areola ne donnent pas forcément satisfaction, le vice-champion de France penserait très fort à Jan Oblak (23 ans). Selon A Bola, les dirigeants parisiens ont prévu de rencontrer l'agent du portier de l'Atletico Madrid, Miha Mlakar, dans les prochains jours. Le média portugais annonce que Paris pourrait d'ailleurs réaliser une première offre de 60 millions d'euros pour le Slovène, dont la clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros. A priori, les décideurs madrilènes devraient repousser toutes les offres franciliennes puisque le club espagnol, interdit de recruter jusqu'en janvier prochain, a les mains liées durant ce mercato pour trouver un éventuel remplaçant de qualité. Reste qu'après le transfert de Neymar, les Colchoneros pourraient ne pas être sereins si le PSG se décidait à réaliser une nouvelle folie en faisant sauter la clause de l'ancien joueur de Benfica. Bien sûr, cela reste fortement improbable, notamment en raison du fair-play financier, encore plus pour un gardien. Mais avec Paris, tout est possible... A priori, les décideurs madrilènes devraient repousser toutes les offres franciliennes puisque le club espagnol, interdit de recruter jusqu'en janvier prochain, a les mains liées durant ce mercato pour trouver un éventuel remplaçant de qualité. Reste qu'après le transfert de Neymar, les Colchoneros pourraient ne pas être sereins si le PSG se décidait à réaliser une nouvelle folie en faisant sauter la clause de l'ancien joueur de Benfica. Bien sûr, cela reste fortement improbable, notamment en raison du fair-play financier, encore plus pour un gardien. Mais avec Paris, tout est possible...

