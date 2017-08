L1 : Marseille-Dijon, les compos probables

Pour son entrée en lice en Ligue 1, l'Olympique de Marseille affronte Dijon ce dimanche (21h) lors de la 1ère journée. Pour cette partie, Rudi Garcia est privé de Fanni, suspendu. Les recrues Mandanda, Rami, Luiz Gustavo et Germain sont toutes présentes et devraient être titulaires. Côté dijonnais, Olivier Dall'Oglio doit composer sans Chafik, Abeid, Belmonte et Tavares, blessés. Allain, Bahamboula, Rüfli, Benet et Massouema ont eux été écartés pour ce déplacement. Voici la composition probable des deux équipes.

Marseille : Mandanda – Sakai, Rami, Rolando, Evra – Sanson, L. Gustavo, Lopez – Thauvin, Germain, Payet (c).

Dijon : Reynet – Rosier, Varrault (c), Yambéré, Lautoa, Haddadi – Sliti, R. Amalfitano, Balmont, Sammaritano – Jeannot.