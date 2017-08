L1 : Lille-Nantes, les compos probables « Par Youcef Touaitia - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1, Lille reçoit Nantes ce dimanche (15h). Pour sa première en championnat avec les Dogues, Marcelo Bielsa dispose d'un groupe au complet. Pépé, touché à une cheville, figure dans l'effectif pour cette partie. L'entraîneur argentin a d'ailleurs déjà annoncé son onze de départ, disposé en 4-2-3-1 avec Maignan dans le but et Benzia dans le rôle de meneur de jeu derrière le buteur De Préville. Chez les Canaris, Claudio Ranieri ne peut pas compter sur son nouveau gardien, Tatarusanu, qui n'est pas apte pour cette rencontre, tout comme Kayembe, gravement blessé durant la préparation. Lima et Kwateng sont eux suspendus. Voici la composition probable des deux équipes. Lille : Maignan – Malcuit, Ié, J. Alonso, Ballo-Touré – Amadou (c), T. Mendes – El Ghazi, Benzia, Araujo – De Préville Nantes : Dupé – Dubois (c), Djidji, Diego Carlos, Moutoussamy – Kacaniklic, Touré, Rongier, Thomasson – Sala, Nakoulma.

