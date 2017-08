PSG : pourquoi Pastore a donné le n°10 à Neymar « Par Youcef Touaitia - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Javier Pastore (28 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) n'aura gardé le numéro 10 derrière son maillot qu'une petite saison. Neymar arrivé au Paris Saint-Germain, le milieu offensif a accepté d'offrir au Brésilien l'opportunité d'évoluer avec ce numéro si spécial. L'Argentin a expliqué les raisons de son geste. "Parce que je savais que son arrivée était importante pour le club. Il aime aussi beaucoup le n°10, il m'en avait parlé avant. Alors, pour moi, ce n'était pas un problème de lui donner. Je suis content de retrouver le 27 aussi, parce que la saison passée, avec le 10, je n'ai joué que 15 matchs. C'est bien de changer un peu pour voir si ça améliore les choses", a indiqué El Flaco en zone mixte après la victoire sur Amiens (2-0) samedi. Justifié ou non, Pastore a réussi à trouver le chemin des filets face au promu picard. Son premier but au Parc des Princes en Ligue 1 depuis le 22 septembre 2015 face à Guingamp (3-0). Une éternité. Justifié ou non, Pastore a réussi à trouver le chemin des filets face au promu picard. Son premier but au Parc des Princes en Ligue 1 depuis le 22 septembre 2015 face à Guingamp (3-0). Une éternité.

