PSG : Rabiot pas du tout pressé de prolonger

Sous contrat jusqu'en juin 2019, le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 1 match en L1 cette saison) prend tout son temps pour prolonger avec le Paris Saint-Germain. Si rien n'est pressant pour le moment, l'international tricolore n'hésite pas à temporiser avant d'effectuer son choix.

"On en a parlé avec le directeur sportif (Antero Henrique, ndlr) et on s’est dit qu’on se reverrait plus tard. C’est en stand-by", a indiqué le Parisien en zone mixte après la victoire sur Amiens (2-0) samedi. Rabiot attend visiblement d'avoir de sérieuses garanties à Paris pour se décider.