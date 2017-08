Lyon : Aulas envoie une petite pique au PSG « Par Youcef Touaitia - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas un scoop, Jean-Michel Aulas adore jouer au jeu du chat et de la souris avec le Paris Saint-Germain. A l'issue de la brillante victoire de l'Olympique Lyonnais sur Strasbourg (4-0), samedi, lors de la première journée de Ligue 1, le président rhodanien a encore une fois glissé un petit tacle au Paris Saint-Germain suite au transfert de Neymar. "Si Neymar était venu avec les prix des meilleurs joueurs de l'instant, peut-être que j'aurais trouvé les choses encore plus pertinentes, encore plus formidables. Là, on a l'impression que ce n'est plus une question d'organisation. C'est une organisation uniquement de puissance financière. Vous avez la chance d'avoir du pétrole ou du gaz sous les pieds et vous pouvez vous payer tout ce que vous voulez ou vous ne les avez pas et dans ce cas-là vous êtes obligés de combattre pied à pied pour essayer d'avoir les deux places européennes qui rapportent de l'argent", s'est plaint le dirigeant lyonnais en zone mixte.

