Guingamp : Kombouaré savoure son plaisir « Par Youcef Touaitia - Le 05/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mené par Metz, Guingamp a finalement réussi à renverser la vapeur et s'imposer 3-1 ce samedi soir, à l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Une grosse satisfaction pour l'entraîneur breton, Antoine Kombouaré. "On est content du résultat. On s'est fait bousculer, on a été spectateur, mais à la mi-temps, on s'est dit les choses et ça a été beaucoup mieux en seconde période. Je suis très content du résultat final et de la réaction de mes joueurs. Les remplaçants ont été déterminants mais c'est ce que j'attendais d'eux. On va se préparer maintenant pour le gros morceau qui nous attend dimanche", a indiqué le coach de l'EAG en conférence de presse. L'identité de ce gros morceau ? Le Paris Saint-Germain, qui pourrait se présenter avec sa nouvelle recrue, Neymar ! L'identité de ce gros morceau ? Le Paris Saint-Germain, qui pourrait se présenter avec sa nouvelle recrue, Neymar !

News lue par 1518 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+