PHOTO : Mbappé enflamme Twitter avec Sané

Courtisé par les plus grands clubs européens, l’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) n’a toujours pas dévoilé ses intentions pour son avenir. Alors que le vice-président monégasque Vadim Vasilyev espère toujours retenir l’international français (voir brève 9h44), ce dernier est bien évidemment scruté par ses fans.

Et ce samedi, Mbappé a publié une photographie sur le réseau social Twitter en compagnie de l’ailier de Manchester City Leroy Sané. Et puisque les Citizens sont parmi les prétendants les plus sérieux pour le natif de Bondy, les internautes se sont bien évidemment enflammés après cette publication. Ce cliché est-il un indice concernant l’avenir du Tricolore ? On notera que les deux hommes partagent le même équipementier, ce qui peut expliquer cette rencontre.

