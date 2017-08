Rennes : la frustration de Gnagnon

Pour son entrée en lice en Ligue 1, Rennes a concédé le match nul à Troyes (1-1) ce samedi soir. Une déception pour le défenseur central breton Joris Gnagnon (20 ans).

"On s'est fait peur. Il y a beaucoup de frustration car on était venu pour prendre les trois points. On prend un but bête. On a une équipe jeune, mais bon, ils ont la capacité. Cela rentrera une prochaine fois", a indiqué l'Ivoirien au micro de beIN SPORTS.

Rendez-vous dans six jours face à l'Olympique Lyonnais pour les Rennais, à l'occasion de la 2e journée.