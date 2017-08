PSG : Alves a signé à cause de Neymar « Par Damien Da Silva - Le 05/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un bon premier match en Ligue 1 à l’occasion de la victoire face à Amiens (2-0) ce samedi, le latéral droit Daniel Alves (34 ans, 1 match en L1 cette saison) fait déjà le bonheur du Paris Saint-Germain. Et si le Brésilien a signé avec le club de la capitale cet été, c’est à cause de Neymar (25 ans), qui était pourtant encore au FC Barcelone à ce moment-là. "Je pense que les gens se trompent. C’est moi qui dois remercier Neymar de m’avoir conseillé de venir ici. Moi, je ne l’ai pas conseillé, c’est le contraire. Moi je n’ai rien à y voir. Neymar est grand maintenant. Ce n’est plus le jeune garçon qui est arrivé à Barcelone. À ce moment-là, oui, j’ai aidé Neymar et lui ai conseillé de venir à Barcelone. Mais pas ici, à Paris. Je n’ai pratiquement rien fait", a assuré le défenseur en zone-mixte. Une révélation qui confirme que Neymar pense à rejoindre le PSG depuis plusieurs semaines... Une révélation qui confirme que Neymar pense à rejoindre le PSG depuis plusieurs semaines...

