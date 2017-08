Strasbourg : Saadi pense déjà à la suite Par Damien Da Silva - Le 05/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour la première journée de Ligue 1, Strasbourg a été largement dominé par l’Olympique Lyonnais (0-4) ce samedi. Malgré ce lourd revers, le buteur alsacien Idriss Saadi (25 ans, 1 match joué en Ligue 1 cette saison) se projette d’ores et déjà sur la suite de la saison. "On était mieux en seconde période, à 0-1, c’était encore possible. Mais après, on connait Lyon, ils ont de bons joueurs et on ne joue pas dans le même championnat... Il va falloir se concentrer sur la suite car la saison va être longue", a prévenu le joueur du RCSA sur beIN Sports. Promu en L1, Strasbourg va devoir livrer une grosse bataille lors de cet exercice pour se maintenir. Promu en L1, Strasbourg va devoir livrer une grosse bataille lors de cet exercice pour se maintenir.

