PSG : le 4-3-3, Riolo n'en peut plus

Sérieux, le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur Amiens (2-0) ce samedi, pour son entrée en lice en Ligue 1. Pourtant, les joueurs de la capitale ont donné l'impression de jouer trop sereinement, ne cherchant pas à asphyxier le club promu. De l'avis de Daniel Riolo, le 4-3-3 proposé par Unai Emery est en grande partie responsable de ce jeu parfois stéréotypé du vice-champion de France.

"Bon, Neymar, génial, tout ça OK... Mais le milieu ?? Ce 4-3-3, c'est plus possible !!", a estimé le journaliste sur Twitter. Il faut dire que Thiago Motta et Marco Verratti ont souvent joué à la "baballe" face à Amiens, ne se projetant pas assez vers l'avant...