L1 : Lyon 4-0 Strasbourg (fini) « Par Damien Da Silva - Le 05/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’une performance séduisante, l’Olympique Lyonnais a surclassé Strasbourg (4-0) ce samedi au Groupama Stadium pour le compte de la première journée de Ligue 1. Dès le début de la partie, les Lyonnais se procuraient une énorme occasion puisque Traoré butait sur Karama puis Depay ne cadrait pas sa tentative devant le but vide ! Largement dominateurs durant les 20 premières minutes, les Gones étaient logiquement récompensés avec l’ouverture du score de Mariano sur une frappe au premier poteau à l’entrée de la surface (1-0, 20e). Facile, l’OL maîtrisait totalement les débats avec une possession de balle largement favorable. Un avantage mérité à la pause pour Lyon, qui devra tout de même faire le break pour se mettre à l’abri. Au retour des vestiaires, le RCSA se réveillait enfin et il fallait une intervention de Marcelo dans la surface pour sauver les siens sur un centre de Da Costa. Plus entreprenants, les Alsaciens se procuraient une véritable occasion par Saadi, mais la tentative du buteur face à Lopes n’était pas cadrée. Par l’intermédiaire de Mariano, les Gones répondaient mais la tête du Dominicain passait au-dessus de la cage adverse ! Puis sur une incursion de Traoré dans la surface, Martinez ratait son intervention et concédait un penalty. Lacazette parti, c’est Fekir qui transformait cette tentative (2-0, 58e). Dans la foulée, Mariano profitait d’une énorme boulette de Salmier pour se présenter devant Kamara et s’offrir un doublé d’un tir placé (3-0, 61e). Le Groupama Stadium explosait ! Complètement sonné, Strasbourg se montrait incapable de réagir et Lyon gérait tranquillement la fin de la partie en offrant des ovations à Traoré et Mariano, auteurs de bons débuts en L1. Si le rythme retombait dans les derniers instants, Fekir poursuivait le festival de son équipe en s’offrant lui aussi un doublé d’un tir placé (4-0, 90e). Avec cette belle victoire, Lyon prend d’ailleurs provisoirement la tête du classement du championnat de France. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

