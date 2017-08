L1 : Montpellier-Caen, les compos

Montpellier reçoit Caen ce samedi au Stade de la Mosson à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Alors qu'un hommage sera rendu à Louis Nicollin, décédé, avec un maillot en noir et blanc, le club héraultais devra faire sans Sio, suspendu, Boudebouz, blessé et sur le départ, mais aussi Hilton et Porsan-Clemente, à l'infirmerie. En face, la formation normande se présente sans Da Silva et Diomandé, suspendus, puis sans Karamoh, sur le départ, et Sankoh, Nkololo puis Louis, blessés. Voici la composition des deux équipes :

Montpellier : Lecomte - Mukiele, Mendes, Congré, Roussillon - Mbenza, Skhiri (c), Lasne, Ikoné - Bérigaud, Camara.

Caen : Vercoutre - Guilbert, Genevois, Djiku, Bessat - Avounou - Rodelin, Delaplace, Feret (c), Bazile - Santini.