Milan : Falcao et Ibrahimovic pistés ?

Milan : Falcao et Ibrahimovic pisté s ?

Par Damien Da Silva - Le 05/08/2017

En plus du recrutement au mois de juin d'André Silva, le Milan AC recherche activement un buteur supplémentaire lors de ce mercato d'été. Si la piste Nikola Kalinic (Fiorentina) paraît être la plus chaude, le directeur général du club lombard Marco Fassone n'a pas écarté les noms de Zlatan Ibrahimovic (libre) et de Radamel Falcao (AS Monaco). "Je n'ai presque jamais dit 'non' à un nom, et je ne le fais pas maintenant. Ce sont des candidats potentiels", a commenté le dirigeant italien pour Sky Sports Italia. Si le Colombien ne quittera pas Monaco après sa récente prolongation de contrat, le Suédois présente l'avantage d'être libre après la fin de son bail avec Manchester United. Malgré sa blessure jusqu'en janvier, Ibrahimovic va-t-il faire son retour à Milan ?

