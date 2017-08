Real : Ronaldo aimerait retourner en Angleterre « Par Damien Da Silva - Le 05/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Soupçonné d'une fraude fiscale estimée à 14,7 millions d'euros, l'attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga en 2016-2017) s'est présenté devant la justice ibérique lundi. A cette occasion, l'international portugais aurait annoncé son intention de retourner en Angleterre, où il a évolué sous les couleurs de Manchester United. "Je n'ai jamais eu le moindre problème en Angleterre, c'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais y retourner. Je me souviens quand je suis arrivé en Angleterre, on m'a expliqué comment les choses fonctionnaient. J'ai débarqué à Manchester à seulement 18 ans, et on m'a conseillé les meilleurs mécanismes, c'était la même chose pour tous les joueurs. En Espagne, on m'a juste dit de payer plus pour ne pas avoir de problème", aurait lancé Ronaldo selon la Cadena Ser. Malgré la colère du Lusitanien par rapport à cette affaire, son départ du Real cet été reste impossible. Malgré la colère du Lusitanien par rapport à cette affaire, son départ du Real cet été reste impossible.

