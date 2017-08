Monaco : Mbappé, Vasilyev fait le point « Par Damien Da Silva - Le 05/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quel avenir pour Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) ? Courtisé par les plus grands clubs européens, l'attaquant de l'AS Monaco aurait pris la décision de quitter le champion de France en titre lors de ce mercato d'été (voir ici). Pourtant de son côté, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev affiche toujours sa volonté de conserver l'international tricolore. "On continue toujours à discuter. Contrairement à ce que je peux lire dans la presse, ce n’est pas une question d’argent. C’est beaucoup plus compliqué. Il faut que le joueur se positionne mais c’est surtout sur le projet sportif. Si vous me demandez, j’aimerais bien sûr le garder mais après, il est très sollicité. (...) Contrairement à ce que j’ai pu lire ou entendre, il n’a jamais exprimé son envie de partir", a assuré le dirigeant russe devant les médias. Prolonger à Monaco ou rejoindre dès maintenant un cador européen, Mbappé va devoir faire son choix. Prolonger à Monaco ou rejoindre dès maintenant un cador européen, Mbappé va devoir faire son choix.

News lue par 16651 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+