Barça : le père de Neymar en veut au club « Par Damien Da Silva - Le 05/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions vendredi (voir ici), le FC Barcelone ne donnera pas à Neymar (25 ans) une prime de 26 millions d'euros négociée l'été dernier en raison de son départ pour le Paris Saint-Germain. Une décision, qui a fait l'objet d'un chantage auprès du père du joueur lors des discussions. Et forcément, Neymar Senior n'a pas apprécié... "Si le Barça ne paye pas, je ne peux rien faire. Maintenant, ce n'est plus possible de me faire du chantage en me disant, il faut rester, il faut continuer... C'est à ce moment que le Barça a perdu mon soutien alors que je tentais de raisonner mon fils pour qu'il reste. Mais avec cette attitude de la direction, je ne pouvais pas être de son côté", a déploré le père de Neymar pour la radio Cadena Cope. La fin de l'histoire entre le Barça et Neymar aura été visiblement compliquée. La fin de l'histoire entre le Barça et Neymar aura été visiblement compliquée.

