Lyon : S. Darder - "que vais-je devenir ?"

En difficulté depuis son arrivée en 2015, le milieu de l’Olympique Lyonnais Sergi Darder (23 ans) s’installe progressivement dans le onze de Bruno Genesio cet été. Seulement voilà, le club rhodanien envisage de recruter un milieu supplémentaire. Pas de quoi rassurer l’ancien joueur de Malaga.

"Cette saison, j'ai la sensation que ça va dans la bonne direction, qu'on pratique un jeu plus fluide. A moi de gagner ma place, a confié l’Espagnol dans L’Equipe. Mais le mercato n'est pas fini. Et si on signe un milieu, que vais-je devenir ? Moi ou un autre d'ailleurs. J'attends d'en discuter avec le coach et avec le président. Je suis jeune, j'ai envie de jouer même si je dois baisser mon niveau de club."

Déterminé à s’imposer à Lyon, Darder n’acceptera pas une nouvelle saison en tant que remplaçant.