TFC : Dupraz remonté contre ses joueurs

Malgré la défaite à Monaco (2-3) vendredi pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, Toulouse a rendu une copie plutôt prometteuse. Insuffisant pour calmer l’entraîneur Pascal Dupraz, agacé par les erreurs de marquage commises par ses hommes.

"Ce n'est pas une défaite encourageante, a réagi le technicien devant la presse. Le constat, c'est qu'on a pris trois buts. On a pourtant eu le mérite d'en marquer deux à l'extérieur. Mais on a pris deux des trois buts sur coups de pied arrêtés. On fait l'économie de 20 centimètres. On fait preuve de suffisance et de naïveté. Même sur le but de Falcao, qui n'est pas sur coup de pied arrêté. Il y a des principes à respecter lorsqu'on défend."

Autant dire que les Toulousains auront droit à une longue séance vidéo…