Monaco : Jardim rassurant pour Mbappé

A+ Imprimer Email Texte: A- Touché à un genou, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) n'a pas pu terminer le match de championnat remporté face à Toulouse (3-2) vendredi. L'international français a préféré céder sa place à Allan Saint-Maximin à la 73e minute. Mais à en croire son entraîneur Leonardo Jardim, il s'agissait d'un simple coup. "Non, il n'y a rien de spécial. Je crois que tout le monde a eu des petits pépins physiques. Pas seulement lui, Moutinho et Jemerson aussi. Ce n'est pas une lésion grave, je pense que dans deux ou trois jours, ça ira mieux, a rassuré le Portugais après la rencontre. C'est le premier match de championnat. Il y a de l'intensité." Annoncé sur le départ, Mbappé a peut-être eu peur de se blesser et de refroidir ses nombreux prétendants...

