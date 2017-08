Barça : Valverde veut tourner la page Neymar « Par Eric Bethsy - Le 05/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Affecté par le départ de Neymar (25 ans) au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a encore du mal à digérer. Mais à l’approche du début de saison, l’entraîneur Ernesto Valverde veut passer à autre chose. "Chaque personne est libre de choisir sa destination et il a choisi la sienne, a réagi le coach blaugrana après le match nul en amical contre le Gimnastic Tarragone (1-1) vendredi. Nous lui souhaitons bonne chance, mais nous aurions aimé qu'il continue ici. Nous ne devons pas regarder derrière, il faut se concentrer sur ce qui nous attend et sur les joueurs que nous avons. Il faut tourner la page et s'enthousiasmer avec celles qui viennent." Nul doute que le Brésilien sera plus facile à oublier lorsque son remplaçant aura débarqué. Nul doute que le Brésilien sera plus facile à oublier lorsque son remplaçant aura débarqué.

