OM : Domzale, Garcia sur ses gardes « Par Romain Lantheaume - Le 05/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le tirage au sort effectué vendredi par l'UEFA a réservé le NK Domzale comme adversaire à l'Olympique de Marseille pour les barrages de la Ligue Europa les 17 et 24 août prochains. Conscient que l'OM partira avec le statut de favori face aux modestes Slovènes, l'entraîneur phocéen, Rudi Garcia, préfère cependant rester vigilant. "On ne les connaît pas bien, mais ils viennent de sortir Fribourg (0-1, 2-0), c'est une belle performance. Il faudra s'en méfier, les prendre très au sérieux, a souligné le technicien français sur le site officiel de son club. Espérons que ce sera un atout supplémentaire de recevoir au deuxième match. On va bien les étudier, ça va venir vite. On a un groupe prêt à répondre à ces échéances-là. L'objectif est évidemment d'atteindre la phase de poules." Attention au club slovène qui va aborder ces deux matchs sans complexe (voir ici). Attention au club slovène qui va aborder ces deux matchs sans complexe ().

