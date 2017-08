PSG : Al-Khelaïfi s'exprime sur Alexis Sanchez « Par Romain Lantheaume - Le 05/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir bouclé le "transfert du siècle" avec Neymar (25 ans), le Paris Saint-Germain pourrait-il encore tenter un gros coup cet été ? Même si cette piste semble à l’arrêt depuis deux semaines, l’attaquant d’Arsenal, Alexis Sanchez (28 ans), a été pendant un temps annoncé en discussions avec le club de la capitale. Interrogé au sujet du Chilien, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est montré très clair. "Alexis Sanchez est un joueur d’Arsenal. J’ai du respect pour Arsenal et d’excellentes relations avec Arsène Wenger. Et si je veux Alexis Sanchez, je vais en parler avec Arsène, a affirmé le dirigeant au micro de Sky Sports. Je pense que c’est très clair. S’il m’intéresse, j’irais en parler à Arsène." Mais visiblement, les exigences salariales démesurées du Sud-Américain ont refroidi le vice-champion de France dans ce dossier. Puis Wenger a répété qu’il n’a aucune intention de se séparer de l’ancien Barcelonais. De son côté, le Gunner veut partir à un an du terme de son contrat et il accorderait sa priorité à Manchester City. Mais visiblement, les exigences salariales démesurées du Sud-Américain ont refroidi le vice-champion de France dans ce dossier. Puis Wenger a répété qu’il n’a aucune intention de se séparer de l’ancien Barcelonais. De son côté, le Gunner veut partir à un an du terme de son contrat et il accorderait sa priorité à Manchester City.

