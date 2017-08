Monaco : Glik ne retient que la victoire « Par Damien Da Silva - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la première journée de Ligue 1, l'AS Monaco a dominé Toulouse (3-2) ce vendredi au Stade Louis II. Malgré une partie compliquée, le défenseur central monégasque Kamil Glik (29 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison), auteur du 3e but de son équipe, s'est réjouit de cette victoire pour débuter la saison en L1. "Tout n'a pas été parfait, on n'est pas habitué à remporter notre premier match de la saison. On a dû beaucoup travailler. Je touche légèrement le ballon sur mon but. L'important c'est surtout de gagner", a assuré le Polonais pour Canal +. Et comme souvent l'an dernier, c'est Glik qui a permis à l'ASM de se sortir d'une situation difficile ! Et comme souvent l'an dernier, c'est Glik qui a permis à l'ASM de se sortir d'une situation difficile !

News lue par 493 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+