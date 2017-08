Toulouse : les gros regrets de Jean

En ouverture de la première journée de Ligue 1, Toulouse a chuté sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3) ce vendredi. Au micro de Canal +, l'attaquant toulousain Corentin Jean (22 ans, 1 match joué en L1 cette saison) a regretté la défaite de son équipe alors qu'elle a mené au score à deux reprises.

"C’était dur. Pour un premier match, c’était compliqué physiquement en courant derrière le ballon. On a la chance de mener deux fois au score, on n’a pas le droit... On a fait un match assez costaud, mais la défaite c’est assez dur. On est déçu de perdre ce match, on aurait pu faire mieux", a commenté l'ancien joueur de Monaco.

Une première partie tout de même encourageante pour Toulouse, qui n'a pas démérité face au champion de France en titre.