Barça : Dembélé, ça se confirme !

L'ailier du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé (20 ans, 32 matchs et 6 buts en Bundesliga en 2016-2017) est bel et bien la priorité du FC Barcelone pour remplacer Neymar, parti au Paris Saint-Germain ! Alors que le journaliste italien Tancredi Palmeri annonçait ce vendredi un accord entre le joueur et le club catalan (voir brève 17h52), L'Equipe tempère légèrement cette information en évoquant seulement un accord proche entre les deux parties.

Par contre, le quotidien sportif assure que les Blaugrana veulent accélérer sur ce dossier et vont prochainement contacter le BvB, qui devrait réclamer plus de 100 millions d'euros pour céder le Français. Egalement courtisé par le Real Madrid, Dembélé donnerait sa priorité au Barça, où il se verrait bien évoluer sur le front de l'attaque avec Luis Suarez et Lionel Messi.