PSG : Neymar, présent aussi au JT de TF1 !

PSG : Neymar, présent aussi au JT de TF 1 !

Par Damien Da Silva - Le 04/08/2017

L'arrivée de Neymar (25 ans) au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone représente une actualité majeure. La preuve avec la présence des médias du monde entier lors de sa présentation officielle ce vendredi, mais aussi avec cette interview exclusive du Brésilien à l'occasion du journal télévisé de 20h de TF1 !

"Non, je ne suis pas sous pression par rapport à mon transfert, ça ne change rien pour moi. Je vais continuer d'être heureux sur le terrain et de joueur. Mon prix ? Tout le monde peut penser ce qu'il veut, pour moi ce n'est pas important, je veux juste jouer, rejoindre mes partenaires et faire plaisir aux supporters du PSG. L'objectif est clair : gagner la Ligue des Champions", a assuré Neymar.

Et c'est bien l'intention du PSG avec ce mouvement impressionnant, qui offre déjà une exposition énorme au club de la capitale.



