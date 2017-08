L1 : Monaco 3-2 Toulouse (fini) « Par Damien Da Silva - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le champion de France en titre a tremblé pour la reprise de la Ligue 1 ! Mais au terme d’une partie vivante, l’AS Monaco s’est tout de même imposée face à Toulouse (3-2) ce vendredi au Stade Louis II. Après un début de match équilibré, les Toulousains surprenaient les Monégasques sur une déviation de Delort de la poitrine pour Machach, qui trompait Subasic d’une reprise croisée (0-1, 6e). Sonné pendant quelques minutes, le champion de France en titre réagissait ensuite avec une frappe de Mbappé bien détournée par Lafont. A l’image d’une chaude alerte sur une boulette de Moubandjé sauvée par Yago, le TFC commençait à souffrir face à une ASM de plus en plus entreprenante. Logiquement, Monaco parvenait à égaliser sur un corner de Moutinho repris de la tête par Jemerson (1-1, 28e). C’est amplement mérité ! Dominateurs, les hommes de Jardim continuaient de pousser et Lafont sauvait les siens avant la pause avec une superbe parade devant Lopes. Au retour des vestiaires, le portier toulousain s’employait encore en détournant un coup-franc de Lemar. Et pourtant, après un ballon perdu par Sidibé, Durmaz servait à l’entrée de la surface Delort, qui parvenaient à donner l’avantage au TFC d’une frappe puissante au premier poteau (1-2, 53e). Dans la foulée, l’ASM répondait avec un centre de Jorge repris par Falcao de la tête (2-2, 58e). Relancés, les Monégasques renversaient cette partie sur un coup-franc de Moutinho de 35 mètres, légèrement dévié par Glik, qui surprenait Lafont (3-2, 70e). Incapables de se révolter, les Toulousains laissaient la maîtrise du jeu aux Asémistes et ne semblaient pas en mesure de revenir dans cette partie. Après un bel arrêt de Lafont devant Carrillo dans les derniers instants, le score n’évoluait pas et Monaco débutait sa saison en L1 par une victoire malgré une belle frayeur. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

