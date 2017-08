PSG : Neymar, Al-Khelaïfi raconte les coulisses « Par Damien Da Silva - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a réalisé le transfert le plus cher de l'histoire du football en s'attachant les services de Neymar (25 ans) en provenance du FC Barcelone pour 222 millions d'euros. Pour la radio RMC, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a raconté les coulisses du recrutement du Brésilien. "Quand on a bossé pour signer Neymar, c'était il y a presque trois ans. J'ai commencé à penser comment on fait, comment on travaille pour signer Neymar. Ça a duré un an pour réfléchir comment parler avec lui, avec Barcelone. Finalement il y a deux semaines on a vraiment bougé sur le dossier. C'était vraiment très compliqué. On n'a pas dormi beaucoup. Toute l'équipe, pas seulement moi. (...) Merci à tout le monde, Neymar est là", s'est félicité le patron du PSG. Un énorme travail pour un coup gigantesque ! Un énorme travail pour un coup gigantesque !

