Liverpool : gros coup dur pour Lallana « Par Damien Da Silva - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une très mauvaise nouvelle pour Liverpool. Titulaire indiscutable au sein du club anglais, le milieu de terrain Adam Lallana (29 ans, 31 matchs et 8 buts en Premier League en 2016-2017) va rater le début de la saison. En effet, l'international anglais a été touché à la cuisse à l'occasion de la défaite des siens face à l'Atletico Madrid (1-1, 5-4 t.a.b.) lors de l'Audi Cup mercredi et sera absent au moins deux mois ! "Malheureusement, c'est une blessure assez grave et Adam sera forfait pendant plusieurs mois. Je pense que nous pouvons d'ores et déjà oublier un retour en août ou en septembre", a fait savoir le technicien des Reds Jürgen Klopp. Une sacrée tuile pour Lallana, mais aussi pour Liverpool, qui va disputer les barrages de la Ligue des Champions face à Hoffenheim. Une sacrée tuile pour Lallana, mais aussi pour Liverpool, qui va disputer les barrages de la Ligue des Champions face à Hoffenheim.

