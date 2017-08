PSG : le fair-play financier, Nasser pas inquiet « Par Romain Lantheaume - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En déboursant 222 millions d’euros pour activer sa clause libératoire au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain a réalisé une folie pour recruter l’ailier Neymar (25 ans). Alors que ce transfert devrait représenter un coût moyen de 110 à 120 millions d’euros par an, le président francilien, Nasser Al-Khelaïfi, s’est montré rassurant, certifiant que son club allait respecter le fair-play financier de l’UEFA. "Oui, c'est peut-être cher, mais dans deux ans, il ne serait peut-être finalement pas si cher. On va gagner tellement d'argent. Quand on regarde Neymar comme une marque pour le PSG, ce n'est pas cher. C'est ça le plan du PSG : mettre les deux marques cote à cote, a lancé le Qatari lors de la conférence de présentation de sa recrue. Sur le fair play financier, on a été transparent depuis le début. J'ai une équipe qui travaille jour et nuit là-dessus. Si on vous parle de ça, allez boire un bon café." Dans le cas contraire, le PSG s’exposerait à de graves sanctions surtout que la Liga et le Barça ne vont pas le lâcher... Dans le cas contraire, le PSG s’exposerait à de graves sanctions surtout que la Liga et le Barça ne vont pas le lâcher...

