PSG : Neymar a écouté son coeur

Après plusieurs tentatives infructueuses, le Paris Saint-Germain a enfin mis la main sur Neymar (25 ans) cet été. Il y a un an, l'ailier brésilien avait déjà été courtisé par le PSG, mais il avait préféré rester fidèle au FC Barcelone. Pourquoi avoir changé d'avis cette année ? L'intéressé a répondu lors de sa conférence de présentation. "Mon coeur m'a dit qu'il était le moment de signer et je l'ai fait, j'ai écouté mon cœur, a lancé l'Auriverde. Je suis très heureux de relever un nouveau défi, ici à Paris, dans un grand club, une ville merveilleuse. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai sur le coeur. J'ai hâte de commencer à jouer avec mes coéquipiers et gagner des titres. (…) Mon désir de venir est seulement lié à la recherche d'un nouveau défi. Ce n'est pas parce que je ne me sentais pas bien à Barcelone, ou parce que je n'étais pas la star."

