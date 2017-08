Barça : Neymar, les adieux classes de Piqué

"Il reste." En annonçant sur Twitter que l’ailier Neymar (25 ans) allait poursuivre son aventure au FC Barcelone, le défenseur central du club catalan, Gerard Piqué (30 ans), avait lâché une bombe le 23 juillet. Finalement, l’Espagnol a eu tort puisque son désormais ex-coéquipier a officiellement signé pour 5 ans en faveur du Paris Saint-Germain jeudi, mais le Blaugrana ne lui en tient pas rigueur, lui qui vient de lui adresser un émouvant message d’adieu.

"Dès ton arrivée, je t'ai considéré comme mon petit frère, a rappelé le Catalan sur le réseau social Instagram. Cela a été un grand plaisir de d'avoir à mes côtés durant ces années. Je vais garder tous ces moments que nous avons passés ensemble, sur et en dehors du terrain. Je suis heureux de ce que tu as gagné en portant le maillot du Barça. Cela restera à jamais. Ce sont des joueurs comme toi qui rendent le club et son histoire plus grands. J'espère que ton avenir sera génial. Tu mérites que tes rêves se réalisent à Paris. Je t'aime."

Un magnifique hommage, surtout qu’avec Piqué, on n’est jamais à l’abri d’un tacle !