C3 : le tirage complet des barrages « Par Romain Lantheaume - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Effectué ce vendredi à Nyon en Suisse, le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa a livré son verdict. Dernier représentant français en attendant l'entrée en piste de l'Olympique Lyonnais en phase de groupes, l'Olympique de Marseille a été épargné en héritant des modestes Slovènes de Domzale. Tirage cément aussi pour le Milan AC et Fenerbahçe qui affronteront respectivement Shkëndija et Vardar. Reversé du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam défiera les Norvégiens de Rosenborg. Les affiches Panathinaikos-Athletic Bilbao et Utrecht-Zenit Saint-Pétersbourg s'annoncent très disputées. Matchs aller le 17 août, retour le 24 août. Le programme des barrages : Shkëndija (ALB) - AC Milan (ITA) Vardar (MAC) - Fenerbahçe (TUR) Ajax (NED) - Rosenborg (NOR) Osijek (CRO) - Austria Vienne (AUT) Crvena zvezda (SRB) - Krasnodar (RUS) Altach (AUT) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) BATE Borisov (BLR) - Oleksandriya (UKR) Club Brugge (BEL) - AEK Athènes (GRE) Marítimo (POR) - Dynamo Kiev (UKR) Dinamo Zagreb (CRO) - Skënderbeu (ALB) Ludogorets Razgrad (BUL) - Sūduva (LTU) Panathinaikos (GRE) - Athletic Bilbao (ESP) Apollon Limassol (CYP) - Midtjylland (DAN) Domžale (SVN) – OM (FRA) FH Hafnarfjördur (ISL) - Braga (POR) Partizan (SRB) - Videoton (HUN) Everton (ENG) - Hajduk Split (CRO) Utrecht (NED) - Zenit (RUS) Legia Varsovie (POL) - Sheriff Tiraspol (MDA) Vitorul (ROU) - Salzburg (AUT) Viktoria Plzeň (RTC) - AEK Larnaca (CYP) PAOK (GRE) - Östersund (SUE) PAOK (GRE) - Östersund (SUE)

News lue par 9062 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+