LdC : le tirage complet des barrages « Par Romain Lantheaume - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'UEFA a procédé au tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions ce vendredi à Nyon. Le choc de cet ultime tour préliminaire mettra aux prises Nice et Naples dans un duel de la Méditerranée ! Liverpool face à Hoffenheim et le FC Séville contre l'İstanbul Başakşehir héritent d'un adversaire abordable mais ils devront éviter le piège. Les matchs aller se disputeront les 15 et 16 août. Retour les 22 et 23 août. Le programme des barrages : İstanbul Başakşehir (TUR) - Séville (ESP) Young Boys (SUI) - CSKA Moscou (RUS) Naples (ITA) - Nice (FRA) Hoffenheim (ALL) - Liverpool (ENG) Sporting CP (POR) - Steaua Bucarest (ROU) Qarabağ (AZE) - FC Copenhague (DAN) APOEL (CHY) - Slavia Prague (RTC) Olympiakos (GRE) – HNK Rijeka (CRO) Celtic (ECO) - Astana (KAZ) Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Maribor (SVN) Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Maribor (SVN)

News lue par 22491 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+