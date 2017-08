PSG : pour Riolo, Neymar ne devra pas être seul « Par Youcef Touaitia - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En enrôlant l'attaquant Neymar (25 ans), le Paris Saint-Germain a réalisé un énorme coup sur le marché des transferts. Si Daniel Riolo s'accorde à dire que le recrutement du Brésilien est le plus important de l'histoire de la Ligue 1, le journaliste estime qu'il faudra un club très solide derrière lui pour tirer le maximum de son talent. "Prendre Neymar pour aller plus haut, pour progresser, c’est très bien, mais il y un élément qu’on semble oublier : c’est tout le PSG qui doit progresser autour de lui ! Et quand je dis le PSG, je pense le club ! L’institution. Car si le président reproduit le schéma Ibra avec Neymar, j’ai peur que le film n’explose pas le box office. La gestion câlin, ça ne marche pas. La pression est partout. Sur Al-Khelaifi, sur Emery, sur les joueurs, a analysé l'éditorialiste sur son blog. Pour Paris, le plus dur, c’est maintenant. Si Neymar vient en diva, ça ne marchera pas." "Attention, je ne dis pas, je ne pense pas, que Neymar soit une diva. C’est un joueur hors norme. Je dis juste que pour qu’il s’exprime au mieux, le PSG doit, à tous les niveaux, augmenter son degré d’exigence. Ronaldo et Messi font gagner la Ligue des Champions à leur équipe, c’est vrai. Mais derrière eux, c’est du béton armé ! Et de la même façon, Neymar ira loin en Ligue des Champions, mais pas tout seul", ajoute Riolo. "Attention, je ne dis pas, je ne pense pas, que Neymar soit une diva. C’est un joueur hors norme. Je dis juste que pour qu’il s’exprime au mieux, le PSG doit, à tous les niveaux, augmenter son degré d’exigence. Ronaldo et Messi font gagner la Ligue des Champions à leur équipe, c’est vrai. Mais derrière eux, c’est du béton armé ! Et de la même façon, Neymar ira loin en Ligue des Champions, mais pas tout seul", ajoute Riolo.

