Montpellier : Boudebouz va filer au Betis

Longtemps annoncé sur le départ, le milieu offensif Riyad Boudebouz (27 ans) va bien quitter Montpellier. Selon L'Equipe, l'Algérien va bel et bien rejoindre le Betis Séville, comme prévu, contre un chèque de 7 millions d'euros plus un million d'euros de bonus et de 20% à la revente. On est loin des 15 millions d'euros réclamés par les dirigeants héraultais il y a encore quelques semaines...