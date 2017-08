Arsenal : Sanchez, Monaco à l'affût ?

Arsenal : Sanchez, Monaco à l'affû t ? « Par Romain Lantheaume - Le 04/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Un temps en négociations avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant d'Arsenal, Alexis Sanchez (28 ans), voit à nouveau son nom circuler en Ligue 1 ! D'après le tabloïd The Sun, l'AS Monaco aurait en effet dans l'idée de tenter sa chance en proposant 50 millions d'euros pour le Chilien. Le champion de France compterait notamment profiter de l'intérêt des Gunners pour son milieu offensif Thomas Lemar (21 ans). Avec le trésor de guerre amassé cet été, l'ASM a largement les moyens de mettre sur la table une somme de ce montant. Grâce à sa polyvalence, l'ancien Barcelonais pourrait en plus remplacer aussi bien Lemar comme milieu offensif gauche que l'attaquant Kylian Mbappé, qui souhaite s'en aller. Si cette rumeur est séduisante sur le papier, difficile tout de même d'envisager un dénouement favorable à ce dossier dans la mesure où les deux joueurs devraient être retenus par leur club respectif cet été. Le coach de la formation londonienne, Arsène Wenger, vient notamment de répéter que le Sud-Américain n'est pas à vendre (voir ici). Et puis visiblement, le Gunner ne jure que par Manchester City… Si cette rumeur est séduisante sur le papier, difficile tout de même d'envisager un dénouement favorable à ce dossier dans la mesure où les deux joueurs devraient être retenus par leur club respectif cet été. Le coach de la formation londonienne, Arsène Wenger, vient notamment de répéter que le Sud-Américain n'est pas à vendre (). Et puis visiblement, le Gunner ne jure que par Manchester City…

